Inondations : le Gard en alerte rouge, la Lozère et l'Hérault en vigilance orange

Prudence si vous vivez dans le Languedoc : Météo-France a placé le département du Gard en alerte rouge "Pluie-Inondation" et "Crues" tandis que l'Hérault et la Lozère sont en vigilance orange, ce samedi 19 septembre. Le relief des Cévennes est en effet concerné par de fortes pluies orageuses, avec des cumuls atteignant déjà entre 200 à 350 mm depuis la fin de nuit.

Cet après-midi, "les averses fortes et les orages se poursuivent dans les Cévennes, du nord de l'Hérault au Gard et au Sud de la Lozère. Ils sont accompagnés de fortes pluies, apportant par endroits 50 à 80 mm en une heure. Ils donnent localement de violentes rafales de vent et de la grêle. Les plaines de l'Hérault peuvent être également touchées", prévient le bulletin de vigilance de Météo France. Et l'alerte devrait durer au moins jusqu'à la nuit : "En fin de journée de samedi et première partie nuit de samedi à dimanche, cet épisode fortement orageux et pluvieux se réactive, en touchant cette fois-ci autant les plaines que le relief, notamment l'Est de l'Hérault et une large moitié Ouest du Gard", prévient l'agence météorologique.

Par ailleurs, au-delà de ces trois départements, une bonne partie du pays est placée en vigilance "jaune" pour les orages. De l'Occitanie jusqu'à la Bretagne, des orages ponctuellement forts seront également possibles aujourd’hui, avec de la grêle, de fortes rafales de vent et de forts cumuls de pluies en peu de temps.