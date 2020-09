Coronavirus : Emmanuel Macron a rejeté les mesures contraignantes qui lui étaient proposées

Vendredi dernier, lors du Conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron "s’est refusé à imposer des mesures contraignantes pour la population, malgré la recrudescence de l’épidémie" selon Le Monde.

Ceci alors que le ministre de la santé, Olivier Véran, et le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, étaient favorables à "une fermeture des bars et des restaurants à Bordeaux et à Marseille, où l’évolution des contaminations est jugée « préoccupante »" ajoute le quotidien du soir.

Le Monde s'interroge donc : "Emmanuel Macron a-t-il amorcé un virage dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19 h ?". Jean-François Delfraissy, président du consil scientifique, avait annoncé que le gouvernement allait devoir prendre "des décisions difficiles" mais finalement il n'en a rien été.

Critiqué lors de son passage devant le Sénat, Delfraissy s'était défendu en soulignant que le conseil scientifique avait souhaité "Disparaître et s'arrêter le 9 juillet" mais le Parlement avait décidé qu'il devanit continuer.