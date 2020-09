Emmanuel Macron défend la téléphonie 5G

Plusieurs dizaines d'élus écologistes comme Yannick Jadot et de gauche comme Jean-Luc Mélenchon ont lancé un appel dans Le Journal du Dimanche pour "la tenue d'un débat démocratique décentralisé" et demandent un moratoire sur le déploiement de la technologie de téléphone mobile dite 5G.

Emmanuel Macron a répondu avec ironie, sans nommer les auteurs de la tribune, devant une centaine d'acteurs et d'actrices de la French Tech, réunis à l'Elysée : « J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine ». Le président faisait allusion à la communauté religieuse américaine qui refuse certaines technologies modernes, et vit en marge de la civilisation américaine.

Et le président a ajouté, comme le soulignent les Echos : « La France est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation […] On va tordre le cou à toutes les fausses idées. Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation », Il a aussi précisé la volonté d'indépendance de l'Europe face au numérique remarque 20 Minutes : « Sur la 5G et beaucoup d’autres sujets, on ne doit dépendre d’aucune puissance non européenne » évoquant « la bataille sur le cloud »