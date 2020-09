La mort de Bernard Debré

Bernard Debré, médecin, ancien ministre et député vient de mourir d'un cancer à l'âge de 75 ans. Il était issu d'une famille illustre souligne Le Point : " Robert Debré, le grand-père, révolutionna la pédiatrie moderne et fonda l'Unicef. Michel, le père, longtemps Premier ministre du général de Gaulle, rédigea la constitution de la Ve République et fonda l'ENA" Il a eu quatre fils :Vincent, François, puis les jumeaux, Bernard et Jean-Louis, dont l'un deviendra président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel.

"Durant son ascension politique, Bernard Debré n'a jamais renoncé à sa carrière médicale. Il est chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin lorsque François Mitterrand, président de la République, s'y fait opérer d'un cancer de la prostate, en septembre 1992. Même si l'opération elle-même est effectuée par le professeur Adolphe Steg, la photo est restée du chef de l'État raccompagné à sa sortie de Cochin par le chef du ­service" note Le Figaro