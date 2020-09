Parti socialiste : Olivier Faure, candidat à sa succession, veut un rassemblement de la gauche pour 2022

Alors que le Parti socialiste tient ce dimanche son conseil national, Olivier Faure annonce dans le JDD son intention d'être candidat à sa propre succession lors d’un congrès qui devrait avoir lieu à la mi-décembre car, selon lui, "le travail de refondation [du parti] n'est pas achevé".

Le premier secrétaire du PS, en poste depuis l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, veut rassembler la gauche en vue de l'échéance de 2022 : "le temps est venu de la réaffirmation de notre identité, articulé au nécessaire rassemblement des forces de la gauche et de l'écologie. Le rassemblement, ce n'est pas la reddition ou la dilution. Le rassemblement, ce n'est pas l'ingestion puis la digestion d'un parti par un autre. C'est la capacité à négocier un contrat où chacun est respecté pour ce qu'il apporte et où des objectifs communs clairs sont fixés."

"Nous voulons aller vers une coalition de projet dès aujourd'hui pour rendre possible une candidature unique en 2022. Le rassemblement, c'est la seule équation gagnante pour 2022", assure-t-il, rappellant que le PS a déjà appelé au rassemblement lors des élections européennes et municipales et que "maintenant nous y sommes ouverts dès le premier tour des régionales et des départementales".

Interrogé sur la possibilité pour le PS de soutenir un candidat écologiste en 2022, Olivier Faure a insisté sur le besoin de définir d'abord "un projet commun" pour ensuite "choisir celui ou celle qui est le ou la meilleur(e) pour l'incarner". Sur le mode de désignation de ce candidat, il explique qu'avancer "un mode de désignation dès aujourd'hui, c'est relancer la course des petits chevaux à la présidentielle. Les portes doivent être grandes ouvertes aux hommes et femmes de gauche et aux écologistes. Et aussi aux syndicalistes, aux associatifs, aux citoyens…"