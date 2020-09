Après les Émirats-Arabes-Unis, le Bahreïn reconnait Israël

Les états du golfe se rapprochent de plus en plus de l'état hébreux. Après les Émirats-Arabe-Unis, le Bahreïn rejoint le club des états arabes à normaliser leur relations avec Israël. Mardi prochain, une cérémonie officialisera l'accord en présence du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le prince héritier bahreïnien, cheikh Salman ben Hamad al-Khalifa.

Le président américain s'est réjoui de ce rapprochement lors d'un tweet : «Encore une percée historique aujourd'hui! Nos deux grands amis Israël et Bahreïn ont conclu un accord de Paix» et Benjamin Netanyahou a lui déclaré «Citoyens d'Israël, je suis ému de vous informer que ce soir, nous parviendrons à un autre accord de paix avec un autre pays arabe, Bahreïn. Cet accord s'ajoute à la paix historique avec les Émirats arabes unis»

L'état du Golfe à majorité chiite, qui compte une petite communauté juive, n'a au cours des dernières années jamais été hostile à Israël et partage la même crainte vis à vis de l'Iran.

Cela représente une réussite majeure pour Trump à afficher deux mois avant les présidentielles américaines et surtout après le non catégorique de l'allié saoudien à établir une relation diplomatique avec Israël.