Le système scolaire face au coronavirus

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a donné des chiffres sur l'impact de la pandémie dans le système scolaire français sur RMC/BFM TV : 32 établissements scolaires - sur un peu plus de 60.000 - et 524 classes sont désormais fermés en France à cause de l'épidémie de coronavirus.

"Cela correspond à 0,05% des établissements", rappelle Gabriel Attal. "C'est, certes, une augmentation par rapport aux jours précédents mais cela reste tout de même limité par rapport au nombre de classes en France."

Le Figaro rappelle que : "Pour faire face à ces interruptions de cours, les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, et ne pouvant télétravailler, auront droit au dispositif de chômage partiel, rétroactif au 1er septembre."