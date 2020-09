Depuis les attentats de 2015, "les mentalités ont empiré", selon une députée suisse, analyste des droits de l'Homme

Alors que se déroule le procès de l'attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo, la députée suisse Joëllle Fiss a déclaré à France Info, le 11 janvier 2015, à Paris " il y avait 44 dirigeants mondiaux qui se tenaient quasiment main dans la main avec plus d'un million et demi de Français dans la rue. Ce n'est pas possible, aujourd'hui".

Il y avait eut un "élan de solidarité mondiale envers la France" après "cet attentat qui a vraiment choqué les gens parce que c'était un attentat contre la liberté". Joëlle Fiss ne voit plus aujourd'hui "autant de solidarité". A ses yeux, "La liberté d'expression est toujours aussi menacée si ce n'est plus" ajoute cette analyste des droits de l’Homme auprès d'organisations internationales.