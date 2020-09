​Alain Cocq a été hospitalisé après quatre jours sans traitement

Alain Cocq avait décidé d’arrêter son traitement vendredi afin de faire évoluer la législation sur la fin de vie.

Alain Cocq, qui souffre d’une maladie incurable et a interrompu depuis quatre jours tout traitement et alimentation, a été transféré au CHU de Dijon lundi soir, d'après des informations de RTL et selon les précisions de sa mandataire, qui redoute une hospitalisation sous la contrainte.

"Il a été hospitalisé hier soir après une intervention du Samu. Je pense qu’il n’était pas conscient", selon Sophie Medjeberg, vice-présidente de l’association Handi-Mais-Pas-Que, qui craint que Alain Cocq ait été conduit à l’hôpital et soigné contre sa volonté.