Coronavirus : faire la classe dehors

"Faire la classe en extérieur permet de respecter plus facilement la distanciation physique mais pas seulement… Les défenseurs de cette pratique pédagogique se réjouissent de l’intérêt qu’elle suscite depuis quelques mois" à cause de la pandémie de constate une enquête du Monde de l'Education.

Faire l’école dehors : le Covid-19 a en effet mis en avant cette pratique pédagogique peu répandue dans les établissements scolaires français, contrairement à d'autres pays européens comme le Danemark, la Belgique ou la Suisse. Sans oublier l’Ecosse, "où faire la classe en extérieur est même inscrit au programme officiel".

Le ministère de l'Education nationale propose même des pages sur le sujet où l'on explique : "travers des exemples déjà expérimentés à l’international et en France, l’espace d’enseignement ne se définit plus seulement entre les quatre murs d’une classe et tend à investir d’autres lieux afin de répondre à des démarches pédagogiques et de favoriser le développement de nouvelles compétences chez l’apprenant."

On y trouve aussi des liens pour approfondir le sujet