Les Français, la montée de l’insécurité et “l’ensauvagement” de la société

Les Français, face à la montée de l’insécurité estiment justifié l'emploi du terme “ensauvagement” pour qualifier l’évolution de la violence et de la délinquance en France selon un sondage Ifop associé à la plate-forme d'assistance juridique Avostart. Ils sont 70% a approuver ce terme. Le taux d'adhésion varie bien sûr en fonction des tendances politiques des personnes interrogées. les Républicains et les sympathisants de La République En Marche sont les plus nombreux (85%) dépassant les proches du Rassemblement National (83%) Les Verts (61%) la PS (59%). On note que le terme est aussi adopté à 47% par les partisans de La France Insoumise.

"L’approbation massive du vocabulaire martial du Ministre de l’Intérieur est une forme de désaveu pour la ligne défendue par Éric Dupond-Moretti et plus largement une marque d’indifférence aux connotations de « racisme » accolées par certains à ce mot. Sur ces questions d’insécurité, un net décalage apparaît donc entre une majorité de Français indifférents à l’égard des querelles sémantiques agitant le « microcosme » pour qualifier ces problèmes et une grande part des acteurs de la vie politique et intellectuelle qui ont pris leur distance envers un lexique popularisé par l’extrême droite." analyse François Kraus, Directeur du pôle Politique/Actualité de l’Ifop.

Par ailleurs matière de justice, les Français expriment leur mécontentement, "proportion de Français considérant les juges en France comme n’étant pas assez sévères ne fait qu’augmenter : 51% en 2011, 62% en 2014 et 73% aujourd’hui, soit une hausse de 22 points" souligne cette étude.

Étude Ifop pour Avostart réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 3 au 4 septembre 2020, auprès d’un échantillon national représentatif de 1.003 personnes âgées de 18 ans et plus.