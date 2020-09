Royaume-Uni : un mort et plusieurs blessés lors d'une rixe au couteau à Birmingham

Un homme est mort et sept autres ont été blessés, dont deux grièvement, lors d'une attaque au couteau à Birmingham (Royaume-Uni), dans la nuit de samedi à dimanche.

"Nous pouvons maintenant confirmer que nous avons lancé une enquête pour meurtre à la suite des événements survenus dans le centre ville de Birmingham cette nuit", a déclaré la police locale dans un communiqué. "Un homme est mort tragiquement. Un autre homme et une femme ont été gravement blessés et cinq autres ont également été blessés, bien que leurs blessures ne soient pas considérées comme mortelles. Nous pensons que les incidents, qui ont eu lieu entre 12h30 et 2h20, sont liés et nous faisons tout notre possible pour trouver le responsable", poursuivent les autorités.

Les inspecteurs suivent un certain nombre de pistes, tandis que la présence policière dans la ville a été renforcée. Selon un témoin, interrogé par la station BBC Radio 5, il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste mais d'une attaque entre deux groupes de jeunes. Cette témoin affirme avoir entendu des insultes racistes lors de la rixe, ajoutant que les clubs du quartier avaient organisé une "nuit multiculturelle".