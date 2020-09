Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé le plan de relance pour lutter contre les effets de la crise du Covid-19

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de différents ministres, a présenté les contours du plan de relance pour venir en aide à l'économie française à la suite des ravages de la crise du Covid-19 ces derniers mois.

"100 milliards, c’est près de quatre fois plus que le plan de relance mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C’est le plus massif annoncé à ce jour parmi les plus grand pays européens par rapport à la proportion de richesse nationale".

L'objectif du gouvernement est de "retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant la crise".

Jean Castex a précisé ce jeudi 3 septembre que le plan de relance serait fondé sur trois leviers: "atténuer au maximum pour les entreprises et les salariés les effets de la récession économique", "combattre et réduire les morsures de la crise sur notre pacte social et territorial en engageant des moyens pour celles et ceux les plus menacés, les jeunes, les plus précaires, les personnes en situation de handicap, les bassins d’emplois les plus touchés", et enfin "accélérer la transformation de notre économie". Pour ce dernier levier, des efforts seront menés dans le cadre d'"investissements massifs en faveur de la transition écologique et de la souveraineté et la compétitivité économique de la France".

Si le plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans porte ses fruits, son impact sur la dette publique sera "presque entièrement résorbé à partir de 2025", selon le premier ministre. La crise provoquée par l'épidémie de Covid-19 va provoquer une hausse de la dette publique à près de 121% du PIB cette année.

Jean Castex a promis qu'il "n'y aura pas de hausse d'impôts. On ne reproduira pas l'erreur de procéder à des hausses de fiscalité qui affaibliraient la croissance et enverraient des signaux négatifs aux ménages et aux entreprises".

Le Premier ministre a souligné l'importance de l’exigence de suivi de l’exécution du plan :

"Nous allons mettre en place un suivi de l'exécution qui permettra d’en rendre compte dans la transparence".

La somme de 35 milliards d'euros sera investie pour le "réarmement industriel" de la France.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a fait une annonce sur le plan des relocalisations lors de cette présentation du plan de relance :

"Nous mettrons 1 milliard d'euros sur la table à disposition de toute entreprise qui souhaite monter un projet de relocalisation. Nous allons également baisser les impôts de production".

Bruno Le Maire a tenu à être optimiste lors de son discours ce jeudi dans le cadre de l'annonce du plan de relance :

"je vais vous faire part d'une opinion personnelle. Nous allons y arriver. La France sortira plus forte de la crise qu'elle n'y est rentrée. Mais aussi plus décarbonée".

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est également exprimée lors de cette présentation du plan de relance. Elle a précisé que le gouvernement souhaitait "garantir que le plan de relance bénéficiera à tous en termes d’emploi et de compétence, en termes de lutte contre la pauvreté, et pour tous les Français". Elle a rappelé deux enjeux : "accompagner vers l’emploi les jeunes, fragilisés par la crise, et les demandeurs d’emploi, et accompagner les entreprises en les aidant à trouver les compétences dont elles ont besoin."

15 milliards d’euros seront ainsi consacrés à l'emploi avec trois chantiers principaux dont le plan jeune.

Un "bouclier anti-licenciements" de 7,6 milliards "pour les entreprises qui subiront une baisse d’activité dans les prochains moins" sera déployé.

Selon Jean Castex, l'apprentissage sera favorisé grâce au plan de relance :

"Embaucher un apprenti ou un alternant n’aura jamais été aussi simple et aussi peu coûteux dans ce pays".

Il a invité les entreprises à "s'engager pleinement dans cette voie".

35 milliards d’euros seront investis pour "renforcer la cohésion sociale et territoriale". Pour soutenir l’emploi, "l’activité partielle de longue durée sera déployée dans des proportions inégalées", selon Jean Castex, pour un montant de 7,6 milliards d’euros. La somme de 6,5 milliards d’euros pour la formation emploi des jeunes ont déjà été débloqués.

30 milliards d'euros seront consacrés à la transition écologique. Les investissements habituels de l'État consacrés à la transition écologique "vont plus que doubler", selon la promesse de Jean Castex. 6,7 milliards d’euros seront investis pour la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 milliards de prime. 7 milliards d’euros seront investis d’ici à 2030 pour faire de la France "un pays de pointe sur l’hydrogène vert".

Afin d'accompagner les ménages dans la transition énergétique, 74% des TPE, PME et ETI bénéficieront d'une baisse d'impôts de production massive.

Barbara Pompili estime que ce plan de relance est "un pas de géant pour la transition écologique en France".

La France bénéficiera également d'un financement européen de ce plan de relance, "à hauteur de 40 milliards d'euros".