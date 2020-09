Entreprise : l'absentéisme se stabilise sauf chez les jeunes

Le taux global d’absence des salariés s’est stabilisé en 2019 à 5,11 %, versus 5,10 % en 2018, après deux années de hausse. Ce qui correspond à 18,7 jours en moyenne d’absence par an et par salarié en France, soit 0,1 jour de plus seulement qu’en 2018 constate le Figaro à la lecture des résultats du 12e Baromètre de l’absentéisme et de l’engagement réalisé par le cabinet de conseil Ayming. L’absentéisme a nettement baissé dans plusieurs secteurs : le commerce (-9 %), l’industrie (-9 %) et la santé (-8%).

Au passage, le Figaro note, par ailleurs, que chez les fonctionnaires: la réintroduction du jour de carence produit déjà son effet sur l’absentéisme : en 2019, la Direction générale de l’administration (DGAFP) a recensé 920.000 jours d’absence, contre 990.000 en 2018. Et il faut ajouter pour cette année 2020 que "depuis le 1er septembre, les agents ne peuvent plus recourir aux autorisations spéciales d’absences lorsqu’ils sont empêchés de venir travailler".

Par contre BFM TV, toujours selon le baromètre, constate que "Chez les moins de 40 ans, les arrêts de longue durée (plus de 90 jours) ont augmenté de 34% en deux ans".

Enquête réalisée en mars et avril auprès de 45.403 entreprises du privé employant 1,92 million de salariés et portant sur les arrêts maladie, accidents du travail et maladies professionnelles "dès le 1er jour d'arrêt".