Le masque obligatoire partout dans Paris et en petite couronne dès aujourd'hui

La mesure, annoncée par Jean Castex ce jeudi, s'applique à Paris et la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Elle s'applique aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux conducteurs de trottinettes et de scooters. Seuls les automobilistes ne sont pas concernés.

«Le gouvernement a tranché, nous soutenons cette mesure et nous sommes prêts à la mettre en œuvre», a réagi dans la foulée Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris.

Anne Souyris, adjointe parisienne chargée de la santé, a également fait un point ce jeudi sur l'état «inquiétant» de l'épidémie dans la capitale : «même si le nombre d'hospitalisation est encore faible».

Elle a également annoncé que la mairie de Paris souhaitait installer «3 barnums fixes, et 2 mobiles qui vont changer d'arrondissement toutes les demi-journées», et espérer «pouvoir mettre en place des tests salivaires rapides, courant octobre, dans les lieux très fréquentés.»