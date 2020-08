Plus de 600 incidents violents contre des soignants dans le monde

Actes de violence, harcèlement et de stigmatisation... Depuis février, 611 incidents ont été recensés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans 40 pays. Plus de 20% des cas sont des agressions physiques, 15% des actes de discrimination fondée sur la peur, et 15% des attaques ou des menaces verbales.

Sur les attaques dirigées contre une personne, 67% avaient pour cible des personnels de santé, 22% des personnes blessées, malades ou soupçonnées d'être malades, et 5% des déplacés internes ou des réfugiés. «Les actes de violence commis contre les personnels de santé et les patients sont souvent motivés par la peur de contracter le virus et par un manque de connaissances élémentaires sur le Covid-19», a expliqué Esperanza Martinez, responsable de l'Unité santé du CICR.

Bien souvent, la peur de perdre un proche est la raison des actes violents commis sur le personnel.

En raison de ces chiffres inquiétants, et sûrement sous-évalués, le CICR interpelle les gouvernements à lutter contre ces violences physiques et verbales.