Eric Dupond-Moretti préface le livre du patron des chasseurs en s'attaquant aux "ayatollahs de l'écologie"

Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, appréciera... Son collègue de la Justice, l'ancien avocat Éric Dupond-Moretti, signe la préface de "Un chasseur en campagne", le livre de Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), dont la sortie est prévue le 18 août.

Dans ce texte, révélé ce dimanche par le JDD et écrit avant qu'il entre au gouvernement, Eric Dupont-Moretti s'attaque aux défenseurs de la cause animale qualifiés d'"illuminés" et d'"intégristes" coupables "extrémisme" et de "dogmatisme aveugle".

"“Ils veulent que nous ayons honte d’être chasseur, [...] nous culpabiliser d’être ce que nous sommes, car nous sommes aussi notre passion. Et depuis trop longtemps nous refusons de nous défendre, convaincus sans doute que l’intolérance et l’absurde ne méritent pas de réponse”, écrit Eric Dupont-Moretti.

Lui-même chasseur - il pratique la fauconnerie, la chasse au vol avec un oiseau de proie dressé - il témoigne : "Quand sur un arrêt de mon setter irlandais je tue un perdreau, je n'ai pas honte ; et quand je me délecte de la chair de l'oiseau accompagnée de choux, je n'ai pas honte".

Il termine son message en félicitant Willy Schraen pour son ouvrage : "Ce livre, il est fait pour que les chasseurs relèvent la tête. Enfin! Ce livre, les ayatollahs de l'écologie s'en serviront pour allumer le barbecue où ils cuiront leurs steaks de soja."