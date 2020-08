Liban : plus de la moitié des hôpitaux de Beyrouth seraient "hors service" après l’explosion

Les dégâts considérables de l’explosion survenue au port de Beyrouth la semaine dernière se mesurent jour après jour. Des centaines de milliers d’habitants de la ville sont sans domicile suite à la destruction de leurs habitations ou suite aux dégâts considérables au sein des maisons ou des appartements. Des sites majeurs et vitaux de la ville ont également été fortement impactés par la catastrophe. C’est notamment le cas des hôpitaux.

Plus de la moitié des hôpitaux de Beyrouth, dont trois des plus importants, sont "hors service", selon des précisions ce mercredi 12 août de Richard Brennan, directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Après une évaluation de l'état de 55 cliniques et centres de santé à Beyrouth, "nous savons qu'un peu plus de 50% de ces établissements sont hors service", selon les informations de Richard Brennan lors d'une conférence de presse au Caire. Il a également révélé que trois des principaux hôpitaux étaient hors service et trois autres ne fonctionnaient pas à pleine capacité.

Pour faire face à cette situation extrêmement difficile et précaire, des hôpitaux de campagne ont été installés dans la ville afin de pouvoir accueillir des blessés et de pouvoir soigner des personnes en urgence.

Les habitants de Beyrouth ont lancé un appel à l’aide à la communauté internationale et aux pays amis. La France a notamment envoyé des équipes de secours et du matériel et des équipements pour faire face à cette crise majeure au cœur de la capitale libanaise.