Les chiffres qui inquiètent en Ile-de-France

Le nombre de cas continue d'augmenter en Île-de-France : la région représente à elle seule 55% des hospitalisations liées au coronavirus pour l'ensemble du pays. Les huit départements d'Ile-de-France sont classés en orange concernant le taux d'incidence.

Ce mardi, le taux d'incidence est de 31 cas pour 100.000 sur la semaine 31 pour Paris, 28 pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et 23 dans les Hauts-de-Seine. La région Ile-de-France s'était déjà retrouvée en orange, durant deux semaines environ au mois de mai, au plus fort de l'épidémie dans le pays.

D'après le dernier point épidémiologique, l'Île-de-France compte 39 cluster actifs, dont 7 à Paris et 9 dans le Val-d'Oise. Ces clusters se concentrent principalement au sein des établissements sociaux d’hébergement et d’insertion (22,7 %), des établissements de santé (18,4 %) et des milieux professionnels (15,6 %). Avec les dernières données, tout mène à penser que le nombre de contaminations devrait accroître ces prochains jours.