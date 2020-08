Les explosions du port de Beyrouth ont formé un cratère de 43 mètres de profondeur

La déflagration survenue mardi à Beyrouth a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Cette tragédie a été provoquée par l'explosion d'un entrepôt où étaient stockées, selon le Premier ministre libanais Hassan Diab, 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis six ans "sans mesures de précaution".

L'explosion "a provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur", d'après une source de sécurité libanaise. A titre de comparaison, l'explosion en 1962 d'une bombe atomique de 104 kilotonnes sur le site d'essais nucléaires de "Sedan" au Nevada avait creusé un cratère de près de 100 mètres de profondeur.

L'institut américain de géophysique (USGS) basé en Virginie a aussi précisé que ses capteurs avaient enregistré l'explosion au port de Beyrouth comme équivalent à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter.

L’attentat qui a tué l'ancien Premier ministre Rafic Hariri en 2005, mené avec une camionnette bourrée d'explosifs, avait généré un cratère d'au moins dix mètres de diamètre et de deux mètres de profondeur, selon des précisions du Tribunal spécial international (TSL).

Depuis l’explosion au port de Beyrouth, la France apporte un soutien logistique au Liban avec des moyens d'enquête et a dépêché des équipes de police et de recherche.

Les autorités françaises ont également envoyé des aides médicales afin d’aider les Libanais face à cette terrible catastrophe.