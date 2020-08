Covid-19 : le prix des masques devrait fortement baisser à la rentrée

Alors que le masque de protection était une denrée rare au début de la pandémie de coronavirus, les stocks de la grande distribution sont désormais plus importants. Les ventes de masques repartent également à la hausse suite à l’obligation de porter un masque en extérieur dans de nombreuses villes à travers le pays. Les ventes devraient être importantes également à la rentrée pour une utilisation dans les écoles, les transports en commun et au sein des entreprises face à la crainte des contaminations et pour lutter contre une potentielle deuxième vague.

Selon des informations du JDD, la grande distribution devrait baisser ses prix pour les masques de protection contre le coronavirus.

Actuellement fixés à 25 € en moyenne pour une boîte de 50 masques, les prix pourraient être divisés par deux.

Cette baisse s’explique notamment par des frais de transport bien plus réduits qu’au début de la pandémie.

Les stocks sont également constitués. L’offre étant importante, la concurrence entre les fournisseurs n’est plus aussi intense que lors du début de la crise du coronavirus.

Si la plupart des enseignes promettent des baisses de prix, aucune ne souhaite pour l’instant communiquer sur l’ampleur de cette baisse. Les enseignes vont d’abord devoir écouler les stocks de masques achetés par leurs soins à un prix plus élevé. La grande distribution n’a en effet pas le droit de vendre à perte.

Cette baisse prévue du prix du masque de protection dans la grande distribution devrait être une aide précieuse pour le pouvoir d’achat des Français et des plus modestes lors de la rentrée prochaine. Le budget peut en effet rapidement monter jusqu’à 200 € par mois pour certaines familles lorsque les masques chirurgicaux sont correctement utilisés, à savoir pas plus de 4 heures.