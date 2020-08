Niger : six touristes français et leurs deux guides tués par des hommes armés

Huit personnes ont été assassinées ce dimanche dans la zone de Kouré, au Niger. Il s'agit de six touristes français et de leurs chauffeur et guide nigériens.

"Nous sommes en train de gérer la situation, on donnera plus d'informations après", a annoncé le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, sans donner de détails sur les circonstances de l'attaque, ni sur l'identité des assaillants.

"L'attaque a eu lieu vers 11H30 (10H30 GMT) à 6 km à l'est de la localité de Kouré", a expliqué à l'AFP, de son côté, une source proche des services de l'environnement. "La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches", a ajouté cette source. "On ne connait pas l'identité des assaillants mais ils sont venus à motos à travers la brousse et ont attendu l'arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l'ONG Acted", précise-t-il également.

Kouré se trouve à environ une heure de route à l'est de Niamey, la capitale du Niger. La région de Kouré est en "zone orange" sur le site du ministère français des Affaires étrangères, qui indique qu'il est "déconseillé de s'y rendre sauf raisons impératives", en raison notamment de l'activité de groupes terroristes. La zone est connue notamment pour abriter les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest.