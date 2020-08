Liban : le Premier ministre propose des élections anticipées pour apaiser la colère des habitants

Quatre jours après l'explosion du port de Beyrouth, qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise et fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi après-midi dans le centre-ville pour exprimer leur colère à l'égard de la classe politique et lui demander des comptes.

Réunis notamment à proximité de la place des Martyrs, les manifestants se sont parfois opposé violemment aux forces de sécurité, qui ont tiré des gaz lacrymogènes. La manifestation était néanmoins majoritairement pacifique et placée sur le thème du "Jour du jugement". Des manifestants brandissaient ainsi des nœuds coulants tandis que des guillotines en bois ont été installées. "Le peuple veut la chute du régime", scandaient certains manifestants, brandissant des pancartes réclamant le départ des "assassins". Des manifestants ont brièvement occupé le ministère des Affaires étrangères, celui de l'Economie et celui de l'Energie. D'autres ont tenté de prendre le quartier général de l’Association des banques, y mettant le feu avant d’être délogés par l’armée.

En réponse à ces manifestations, le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé dans la soirée qu’il allait proposer des élections parlementaires anticipées. A la télévision, il a déclaré que seules "des élections anticipées peuvent permettre de sortir de la crise structurelle". Il est prêt à rester au pouvoir "pendant deux mois", le temps que les forces politiques s’entendent à ce sujet, a-t-il ajouté. Il soumettra sa proposition ce lundi 10 août au conseil des ministres.

Par ailleurs, plusieurs députés ont annoncé leur démission. C'est le cas du chef du parti Kataëb (Les Phalanges libanaises), Samy Gemayel, qui a annoncé samedi sa démission ainsi que celle des deux autres députés du parti historique chrétien. Leurs départs viennent s’ajouter à ceux de deux autres parlementaires cette semaine : celui du député Marwan Hamadé, du bloc du chef druze Walid Joumblatt, et celui de la députée Paula Yacoubian, élue sur la liste de la société civile au Parlement. "Le peuple libanais doit prendre une position historique. Un nouveau Liban doit émerger sur les ruines de l’ancien, que vous représentez", a lancé M. Gemayel à l’adresse de la classe politique.