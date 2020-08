Explosions à Beyrouth : un compte Instagram aide les habitants de la ville à retrouver les personnes disparues

Souvent pointés du doigt, les réseaux sociaux retrouvent un rôle positif à l’heure du drame vécu par le peuple libanais cette semaine. Un compte Instagram a été lancé afin de venir en aide aux familles des victimes et des disparus, selon des informations de CNews. Ce compte (@locatevictimsbeirut) rassemble plus de 110.000 abonnés sur Instagram.

Depuis l'explosion survenue dans le port de Beyrouth mardi, les habitants et leurs proches tentent de s'organiser. Le compte Locate Victims Beirut publie les visages des victimes et des disparus et certaines informations afin de permettre de les localiser et de les retrouver.

Si une personne a des nouvelles, elle peut alors le signaler.

De nombreux internautes font également part de leur vive émotion et laissent des messages de soutien aux familles.

Le compte référence également un certain nombre d'ONG et d’associations qui permettent de collecter des fonds pour aider à la reconstruction de la ville ravagée par la double explosion.

La crise actuelle à Beyrouth suite aux explosions est encore plus difficile car un large secteur de la ville a été impacté par l'effet de blast des explosions. Des hôpitaux ont notamment été fortement endommagés provoquant des scènes de panique et l'impossibilité de traiter décemment les personnes blessées face aux destructions au coeur des établissements hospitaliers.

Les secours et l'aide internationale sont actuellement mobilisés dans une course contre la montre pour localiser et sauver un maximum de survivants qui pourraient encore être piégés sous les décombres des bâtiments et des immeubles à travers les rues de Beyrouth.