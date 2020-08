Donald Trump annonce son intention d’interdire le réseau social TikTok aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce vendredi 31 juillet, qu'il allait interdire aux Etats-Unis le réseau social TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par le renseignement chinois. Le dirigeant américain s’est exprimé sur ce sujet sensible, au cœur de la guerre commerciale et des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, dans le cadre d’une conversation avec des journalistes à bord de Air Force One :

"En ce qui concerne TikTok, nous l'interdisons aux Etats-Unis".

TikTok appartient au groupe chinois ByteDance. L'application compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Elle a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine, où le groupe ByteDance possède une application similaire, sous un autre nom. La plateforme a toujours nié partager des données avec les autorités chinoises et a assuré ne pas avoir l'intention d'accepter de requêtes en ce sens.

TikTok faisait l'objet d'une enquête du CFIUS, l'agence américaine chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale.

Des responsables américains ont exprimé ces dernières semaines leurs craintes concernant le fait que la plateforme ne soit utilisée par Pékin à des fins néfastes pour les Etats-Unis.

Il y a quelques jours, TikTok s'était engagé à avoir un haut niveau de transparence et notamment à permettre des contrôles de ses algorithmes, pour rassurer les utilisateurs et les régulateurs.

"Nous ne sommes pas politiques, nous n'acceptons pas de publicité politique et nous n'avons pas d'agenda. Notre seul objectif est de rester une plateforme animée et dynamique appréciée de tous", selon une déclaration mercredi dans une note de blog du patron de TikTok, Kevin Mayer.

TikTok est banni depuis le 30 juin en Inde, où la plateforme avait été placée en tête de la liste de 59 applications chinoises bloquées par les autorités indiennes sur le territoire pour "assurer la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien".