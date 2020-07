Donald Trump évoque un possible report de l'élection présidentielle américaine face à la pandémie et aux risques de fraudes

L’élection présidentielle américaine aura-t-elle bien lieu le 3 novembre prochain comme prévu ? Donald Trump a évoqué sur Twitter la possibilité d'un report du scrutin. Le président des Etats-Unis évoque notamment les risques de fraudes pour justifier un éventuel report.

Le vote se fera en grande partie par correspondance cette année.

Donald Trump a publié un message sur Twitter :

"2020 sera l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de toute l’histoire. Ce serait très embarrassant pour les Etats-Unis. Reporter l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité ?".

Reste à savoir si ce report sera acté dans les prochains mois. La situation sanitaire de la crise du Covid-19 reste préoccupante et alarmante aux Etats-Unis.