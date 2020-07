Didier Raoult a porté plainte contre Martin Hirsch pour "dénonciation calomnieuse"

Le professeur Didier Raoult, à la tête de l'IHU Méditerranée-Infection à Marseille, a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour "dénonciation calomnieuse" contre le directeur des hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch qui l'avait accusé de "faux témoignage", selon des informations de l'AFP et du Figaro ce jeudi 30 juillet auprès de sources concordantes.

Lors de son audition devant la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 24 juin dernier, Didier Raoult avait affirmé que la mortalité dans les réanimations de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) était "de 43%". Il avait également comparé avec la situation à Marseille : "Chez nous, elle est de 16%". Didier Raoult s'était appuyé sur un rapport de la cellule de crise de l'AP-HP, daté du 14 avril.

Le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait protesté dès le 26 juin contre les déclarations du professeur Raoult dans un courrier au président de l'Assemblée nationale. Martin Hirsch considérait que les propos de Didier Raoult "semblent s'apparenter à un faux témoignage".

L'avocat de Didier Raoult, Maître Brice Grazzini, confirme avoir déposé plainte mercredi :

"Jusqu'ici, il s'agissait de controverses scientifiques qui existent depuis toujours, le Pr Raoult a toujours accepté les polémiques mais là cela dépasse la sphère scientifique Mon client risque cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende".

Selon lui, Martin Hirsch a "accusé le Pr Raoult de faux témoignage sous serment alors qu'il se basait sur des statistiques de l'AP-HP".

Début juillet, Martin Hirsch a assuré que la mortalité des patients atteints de Covid-19 dans les services de réanimations de l'AP-HP est estimée entre 25% et 35%, et non 43% comme affirmé par Didier Raoult.