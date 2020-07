Remaniement : la liste des nouveaux secrétaires d'Etat du gouvernement de Jean Castex a été dévoilée

Le gouvernement de Jean Castex s'est étoffé ce dimanche 26 juillet avec la nomination de onze nouveaux membres, tous secrétaires d'Etat. Après l'annonce des ministres du gouvernement, ces nominations étaient attendues depuis de nombreux jours. Le sommet européen marathon sur le plan de relance de l'économie de l'UE, à l'initiative du couple franco-allemand, a retardé cette annonce.

La liste des nouveaux secrétaires d'Etat du gouvernement de Jean Castex comprend de nombreux députés de la majorité présidentielle. Certains secrétaires d'Etat ont également été reconduits à leur poste.

Voici la liste complète des nouvelles nominations, la liste des secrétaires d'Etat du gouvernement de Jean Castex :

- Auprès du Premier ministre : Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées.

- Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Baptiste Lemoyne, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie et Clément Beaune, chargé des Affaires européennes.

- Auprès de la ministre de la Transition écologique : Bérangère Abba, chargée de la Biodiversité.

- Auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports : Nathalie Elimas, chargée de l’Education prioritaire et Sarah El Haïry, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.

- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance : Olivia Grégoire, chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable.

- Auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : Laurent Pietraszewski, chargé des Retraites et de la Santé au travail.

- Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Joël Giraud, chargé de la Ruralité.

- Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé : Adrien Taquet, chargé de l’Enfance et des Familles.

Le gouvernement compte donc 42 membres dans sa totalité. La parité est respectée, et même un peu mieux, puisqu’en comptant Jean Castex, il y a 21 hommes et 22 femmes dans ce gouvernement. Le président de la République réunira tous les membres du gouvernement à l’occasion du prochain Conseil des ministres, ce mercredi 29 juillet à 10h, selon des précisions de l’Elysée.