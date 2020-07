Emmanuel Macron exprime son exaspération face au blocage du plan de relance de l’Union européenne

Le chef de l’Etat Emmanuel Macron aurait "tapé du poing sur la table" dimanche 19 juillet lors du sommet européen à Bruxelles, consacré au plan de relance de l'économie, afin de dénoncer l’attitude de certains des dirigeants européens. Les Etats dits "frugaux" (les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l’Autriche ainsi que la Finlande) étaient ciblés par les critiques du président français. Ces pays ont exprimé leurs réserves sur ce plan ambitieux, à l'initiative de la France et l'Allemagne.

Le message et les critiques du président français ont été rapportées par les autres délégations auprès des différents médias. Selon un conseiller, cité par Le Figaro, "tout cela a été raconté de manière un peu caricaturée".

Emmanuel Macron a critiqué l'opposition à sa demande d'allouer une partie importante des sommes du plan de relance, levées par un emprunt commun de l'Union européenne, sous forme de subventions aux États membres.

Le chef de l’Etat français a déploré l’attitude du chancelier autrichien Sebastian Kurz, lorsque ce dernier s'est levé et a quitté la table pour prendre un appel téléphonique. Selon une source européenne, l'Autrichien s'est senti "offensé" par la remarque.

Emmanuel Macron a aussi comparé le positionnement du dirigeant néerlandais Mark Rutte a celui de l'ancien premier ministre britannique David Cameron lors des négociations.

D’après certaines délégations et selon des informations du Figaro, Emmanuel Macron se serait emporté à plusieurs reprises pendant ses critiques.

Selon une source européenne, le chef de l’Etat français aurait affirmé que c'était la France et l'Allemagne qui allaient "payer ce plan" et "qu'ils se battent pour l'intérêt de l'Europe quand les frugaux sont égoïstes et ne font aucune concession". Selon cette même source, "il a ajouté qu'il était prêt à s'en aller plutôt que d'avoir un mauvais accord".

Le sommet est entré lundi dans sa quatrième journée, et les discussions reprendront à 16h.

Emmanuel Macron a fait un nouveau bilan ce lundi en évoquant des "avancées" et un "esprit de compromis".