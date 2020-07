Popularité : Jean Castex bénéficie d'un a ­priori positif

Le nouveau Premier ministre, Jean ­Castex, semble convaincre : 55% des ­Français se disent satisfaits de sa nomination, selon le ­baromètre mensuel Ifop-JDD. Un score égal à celui obtenu par ­Edouard ­Philippe lors de son arrivée à ­Matignon, en mai 2017. Le journal dominical note toutefois que Jean Castex concentre davantage d'opinions négatives : 40% contre 24% pour Edouard Philippe à l'époque. Ce dernier, inconnu du grand public, suscitait beaucoup de refus de répondre. Cette fois, la situation est différente et si Jean Castex n'était pas non plus connu, il s'attire beaucoup de critiques de ceux qui le voient en "marionnette ­d'Emmanuel ­Macron et ne comprennent pas le départ de son prédécesseur", souligne Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Compare aux autres ­deuxièmes ­Premiers ministres des ­septennats et quinquennats de la Ve ­République (hors périodes de cohabitation), Jean ­Castex se situe dans "un entre-deux honorable", estime Dabi : seul ­Manuel Valls avait fait mieux que lui à son arrivée à ­Matignon, avec 58% d'opinions favorables en avril 2014. Dominique de ­Villepin, en récoltait, lui, 44% en juin 2005 et tous les autres étaient à moins de 30%. Raymond Barre, avec 18% de popularité en septembre 1976, étant le plus impopulaire.

L'enquête a été réalisée en ligne du 15 au 16 juillet 2020 par questionnaire auto-administré, auprès d'un échantillon de 974 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie d'agglomération.