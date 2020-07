Coronavirus en Espagne : Barcelone reconfine et la France n'exclut pas de fermer cette frontière

Face à un rebond des cas de Covid-19, l’agglomération de Barcelone a appelé ses quatre millions d’habitants à "rester chez eux dès qu’il ne leur est pas indispensable de sortir". La porte-parole du gouvernement régional catalan, Meritxell Budo, a également demandé aux habitants ne pas aller dans leurs résidences secondaires ce week-end et a annoncé la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, l’interdiction des réunions de plus de dix personnes mais aussi les visites dans les maisons de retraite. Les bars et restaurants devront diviser par deux leur capacité d'accueil et les commerces non essentiels devront recevoir leurs clients sur rendez-vous.

Face à cette évolution inquiétante de l'épidémie en Catalogne, mais aussi dans l'Aragon voisin, le Premier ministre français Jean Castex n'a pas exclu samedi une nouvelle fermeture des frontières avec l'Espagne. Interrogé lors d'une visite dans sa ville de Prades, dans le département frontalier des Pyrénées-Orientales, il a déclaré : "Nous surveillons cela de très près, ici en particulier, parce que c'est un vrai sujet dont il faut que nous discutions aussi avec les autorités espagnoles".

La frontière entre la France et l'Espagne avait rouvert le 21 juin.