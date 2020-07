Nice commémore les quatre ans de l'attentat de Nice

L'hommage aux 86 victimes et 400 blessés du 14 juillet a débuté à 9 heures et s'est déroulé dans l'intimité en raison du coronavirus. Devant la stèle, située dans les jardins de la villa Messena, les noms des 86 victimes ont été lus, puis des bougies ont été allumées en leur mémoire. Toute la journée, les Niçois pourront s'y recueillir. Il est possible d'y déposer une rose blanche jusqu'à 23 heures ce mardi. À 22h34, heure du drame, 86 faisceaux lumineux seront projetés dans le ciel de Nice et resteront allumés jusqu'à 1heure du matin.

Les associations et la ville pensent à l'installation d'un mémorial définitif pour le cinquième anniversaire de l'attentat l'année prochaine. À la rentrée, un appel à projet sera lancé pour installer une oeuvre sur la colline du chateau.