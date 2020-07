Jean Castex : le port du masque dans les lieux clos est "à l'étude"

Accompagné de Olivier Véran, Jean Castex s'est rendu en Guyane pour faire le point sur la situation sanitaire. Après quelques cas isolés, l'épidémie a frappé la région et plus de 6000 personnes ont été testées positives sur 270 000 habitants. Un couvre-feu est actuellement en vigueur à Cayenne et lors de sa première visite officielle Jean Castex s'est rendu à l'hôpital pour aller discuter avec le personnel soignant.

Depuis la Guyane, le premier ministre n'a pas perdu de vue l'évolution de l'épidémie en métropole et il a constate un certain relachement des gestes barrières. Il a rappellé que "malheureusement cette crise sanitaire n'est pas complètement terminée" et que "rien ne serait pire que nous nous laissions collectivement aller". Il a indiqué qu'une obligation du port du masque concernerait "priotairement" les lieux fermés.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé lui aussi sur le statut de l'épidémie en France et a regretté un "relêchement de certains comportements".