83 millionaires réclament plus de taxes pour lutter contre la crise du coronavirus

Dans le nouveau monde quand certains veulent payer moins de taxes, d'autres veulent en payer plus. Une lettre publiée aujourd'hui par 83 millionnaires demande à taxer les plus riches du monde entier de façon plus forte. Ces taxes permettraient de contribuer à la reprise économique suite à la crise de la pandémie de la COvid-19. Les signataires estiment que "Alors que le Covid-19 frappe le monde, les millionnaires comme nous avons un rôle essentiel à jouer pour guérir le monde", "Nous ne sommes pas ceux qui soignent les malades dans les unités de soins intensifs. Nous ne conduisons pas les ambulances qui amènent les malades à l'hôpital. Nous ne sommes pas ceux qui regarnissent les rayons des épiceries ou qui délivrent de la nourriture de porte à porte", "Mais nous avons de l'argent, beaucoup. On a absolument besoin d'argent maintenant et on continuera à en avoir besoin dans les années à venir".

Ce groupe appelé Millionaires for Humanity rassemble des personnalités comme le cofondateur du glacier américain Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, l'acteur de film d'action américain, Steven Seagal, ou le réalisateur néo-zélandais Richard Curtis.

Touché de plein fouet par la pandémie, la croissance a connu un frein en ce début d'année poussant les gouvenrments à augmenter leur dépenses en aides aux ménages et entreprises. Selon l'OCDE, le recul du PIB mondial devrait atteindre au moins 6% cette année.