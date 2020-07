Jean Castex "mesure l'immensité de la tâche" qui l'attend à Matignon

Jean Castex a été officiellement nommé Premier ministre ce vendredi. Il a dit mesurer "l'immensité de la tâche" qui l'attend à Matignon, dans un communiqué mis en ligne sur le site de la ville de Prades dans les Pyrénées-orientales dont il est maire.

La passation de pouvoir entre Jean Castex et son prédécesseur aura lieu vendredi à 17h30.

"Le Président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre. Compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve notre pays, j'ai accepté. Je mesure l'immensité de la tâche qui m'attend. Si l'ampleur de ces nouvelles fonctions ne me permettra plus d'exercer la charge de maire, je resterai membre du conseil municipal".

Il a précisé qu'il serait "puissamment aidé par l'expérience acquise" à la mairie de Prades, où il a été réélu avec près de 76% des voix dès le 1er tour le 15 mars dernier.

Jean Castex a précisé que son premier adjoint assurerait l'intérim le temps de son mandat à Matignon.