Affaire des "écoutes" de Nicolas Sarkozy : Nicole Belloubet demande l'ouverture d'une inspection sur les investigations du parquet national financier

Nouveau rebondissement dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, annonce ce mercredi 1er juillet qu'elle diligente une enquête sur les investigations du parquet national financier.

Cette décision intervient après les informations de la rédaction du Point qui révélait que le parquet national financier avait enquêté, en vain, entre 2014 et 2019, sur des ténors du barreau de Paris, afin d’identifier la "taupe" éventuelle qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Les fadettes d'avocats et de magistrats avaient notamment été scrutées. Des avocats avaient été géolocalisés.

En étudiant un rapport rendu par la procureure générale de Paris, la garde des Sceaux "a demandé à l’inspection générale de la Justice de conduire une inspection de fonctionnement sur cette enquête. Cette inspection permettra de déterminer l’étendue et la proportionnalité des investigations effectuées et le cadre procédural de cette enquête", selon un communiqué dévoilé ce mercredi.

Le rapport devrait être rendu le 15 septembre prochain. Les remontées d'informations ne semblent pas avoir convaincu la garde des Sceaux de la bonne tenue procédurale des actes d'enquête.

Une enquête sera donc diligentée sur les investigations du PNF.