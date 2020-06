Le Hamas avertit Israël que l'annexion de la Cisjordanie signerait une "déclaration de guerre"

Le projet d'Israël d'étendre sa souveraineté à certaines parties de la Cisjordanie serait considéré comme une "déclaration de guerre" aux Palestiniens, et il regrettera cette décision, a déclaré jeudi Izzadin al-Qassam, l’aile "militaire" du Hamas.

Le plan israélien était le « plus grand vol de terres palestiniennes depuis des décennies », a déclaré le porte-parole d'Izzadin al-Qassam Abu Obeida dans un communiqué. « Le projet de la résistance était de retirer l'occupation de toutes les terres de la Palestine historique », a-t-il dit.

Condamnant le plan comme un projet « criminel », Abu Obeida a déclaré : « Nous ne parlerons pas beaucoup et nous ne ferons plus de déclarations. Nous le disons avec des mots clairs que l'occupation et ceux qui la soutiennent doivent très bien comprendre : la résistance considère cette décision comme une déclaration de guerre à notre peuple palestinien. La résistance, dans cette guerre, sera la garde loyale et digne de confiance pour défendre notre peuple et sa terre et ses sanctuaires. »

Abu Obeida a déclaré que son groupe ferait "regretter amèrement" à Israël sa décision d'appliquer sa souveraineté à certaines parties de la Cisjordanie. Sa déclaration a été faite en commémoration du jour où le soldat de Tsahal Gilad Schalit a été fait prisonnier le 25 juin 2006. Schalit a été capturé par le Hamas lors d'un raid transfrontalier via des tunnels près de la frontière israélienne. L'enlèvement de Schalit a entraîné la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus par Israël, s'est vanté Abu Obeida. L'échange de prisonniers était le résultat d'un accord conclu en 2011 entre Israël et le Hamas pour le libérer en échange de 1 027 prisonniers, principalement des Palestiniens et des Arabes israéliens.

La conclusion d'un nouvel accord d'échange de prisonniers figurait désormais en tête de la liste des priorités de son groupe, a déclaré Abu Obeida. « Nous voulons rappeler à l'occupant sioniste qu'il n'y aura pas de nouveau [échange de prisonniers] à moins qu'il ne comprenne des hauts dirigeants et des prisonniers héroïques qui ont le sang des occupants sur les mains », a-t-il déclaré. « L'occupation paiera ce prix, volontairement ou non. » La "résistance a plusieurs options" pour forcer Israël à se conformer à ses demandes de libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens, a déclaré Abu Obeida, ajoutant: "L'occupation paiera un prix sans précédent".

Sa menace est venue 48 heures après que le Hamas a laissé entendre qu'il pourrait reprendre les attaques terroristes contre Israël en réponse au plan d’annexion. S'adressant aux Palestiniens, le Hamas a déclaré: «Levons-nous. Lançons une révolution populaire partout pour que l'ennemi sache qu'il y a des hommes en Palestine et des héros dans notre nation qui protégeront la terre, le peuple et les sanctuaires sacrés et repousseront cet ennemi. » Le plan israélien est une «conspiration tissée par l'occupation sioniste, l'administration américaine et certains conspirateurs arabes contre le peuple palestinien», a-t-il déclaré.

Le Hamas a appelé à "une participation active et puissante à toutes les activités et événements contre la décision d'annexion", ajoutant que c'était "un devoir religieux, moral et patriotique" de protester contre ce projet. Répondant aux menaces précédentes, le ministre de la Défense et Premier ministre suppléant Benny Gantz a averti le Hamas que les dirigeants du groupe seraient les premiers à payer pour toute agression contre Israël.

"Je suggère que les dirigeants du mouvement se souviennent qu'ils seront les premiers à payer pour leur agression si cela se produit", a déclaré Gantz lors d'une cérémonie pour les pilotes nouvellement diplômés de l'armée de l'air israélienne. "Les FDI sont l'armée la plus puissante de la région. , et le prix de toute tentative de blesser des civils israéliens sera douloureux et énergique. "

