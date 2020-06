© AFP/Joel Saget © AFP/Joel Saget © AFP/Joel Saget

Second tour Elections municipales à Paris : Anne Hidalgo reste favorite, Rachida Dati progresse nettement Avec Atlantico Rédaction Selon un dernier sondage Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio sur le second tour des municipales à Paris, Anne Hidalgo confirme son avance. La maire sortante est créditée de 44% des intentions de vote, contre 35% pour la liste menée par Rachida Dati et 18% pour Agnès Buzyn et La République en marche.

