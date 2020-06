© JEFF PACHOUD / AFP © JEFF PACHOUD / AFP © JEFF PACHOUD / AFP

Convention citoyenne 110 km/h sur l'autoroute : les Français sont massivement opposés à cette proposition, selon un nouveau sondage Avec Atlantico Rédaction Selon un sondage, plus des deux tiers des Français (69%) dénoncent "une contrainte de plus" et une "mesure gadget" proposée par la Convention citoyenne pour le climat, sur la question de la limitation à 110 km/h sur l'autoroute.

