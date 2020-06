500 personnalités lancent un appel pour "défendre la démocratie" pendant le coronavirus

Plus de 500 personnalités et organisations du monde entier ont mis en garde contre la "menace" incarnée par "certains gouvernements" durant la crise sanitaire du coronavirus et visant à compromettre la démocratie, dans une lettre ouverte publiée ce jeudi 25 juin.

La Prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, l’acteur américain Richard Gere, le Nobel de la paix 1983 et ex-président polonais Lech Walesa, ou encore l’ancienne chef de la diplomatie américaine Madeleine Albright figurent parmi les signataires de cette lettre, rédigée à l’initiative de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) à Stockholm.

Ces personnalités dénoncent "les régimes autoritaires [qui] profitent de cette crise (…) pour faire taire les critiques et resserrer leur emprise politique. La démocratie est en danger (…). La liberté, la santé et la dignité des personnes sont en jeu partout dans le monde".

Le secrétaire général de l’IDEA, Kevin Casas-Zamora, s'est exprimé sur les principales menaces :

"Tout comme la pandémie a déjà des conséquences économiques et sociales importantes, il est très probable qu’elle ait déjà des conséquences politiques très profondes".

Le responsable cible notamment les Philippines et les pouvoirs du président Rodrigo Duterte, le Salvador et son recours à des centres de détention et la Hongrie avec les pouvoirs d’urgence invoqués par le gouvernement.

Kevin Casas-Zamora estime que si les pouvoirs d’urgence sont une "partie légitime de l’arsenal" des gouvernements démocratiques pour faire face à des circonstances exceptionnelles, leur exercice doit rester "proportionnel à l’urgence".