Fusillade à Minneapolis : un mort et onze blessés

Un homme est décédé et 11 personnes ont été blessées (leur vie ne sont pas en danger), lors d'une fusillade à Minneapolis, a indiqué la police dimanche matin.

La police de Minneapolis avait d'abord déclaré que 10 personnes avaient été abattues avec "différents niveaux de gravité des blessures", mais a révisé leur total à la hausse dans un tweet publié juste après 3 heures du matin. L'homme est décédé à l'hôpital, pas sur les lieux, selon la police.

La zone est à environ 5 km à l'ouest de la zone commerciale et du quartier de Minneapolis, frappée par des émeutes à la suite de la mort de George Floyd le 25 mai après avoir été arrêtée par la police de Minneapolis. Rien n'indiquait que la fusillade de samedi était liée à cela. L’enquête préliminaire a indiqué que des «individus à pied» avaient commencé à tirer vers 12 h 30 et avaient ensuite fui les lieux.

Un premier tweet de la police de Minneapolis a conseillé au public d'éviter le quartier d'Uptown Minneapolis, un quartier commercial qui comprend plusieurs bars et restaurants. Le Minnesota a commencé à autoriser la réouverture des bars et des restaurants avec un service limité le 1er juin après environ six semaines de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus.

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux ont montré des fenêtres du Landmark's Uptown Theatre et une autre devanture de magasin a explosé. Des cris étaient audibles sur une vidéo en direct publiée sur Facebook qui montrait les conséquences de la scène. Les blessés étaient tous des adultes, a indiqué le communiqué de la police. L'identité de la victime sera dévoilée par le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin.

La mort de Floyd a déclenché une refonte du département de police de Minneapolis, avec une majorité de membres du conseil municipal s'engageant à démanteler un département que de nombreux militants communautaires ont qualifié de brutal et raciste. Cela a incité les opposants à se demander comment les citoyens seront protégés contre les crimes violents. Même les partisans les plus agressifs du changement ont reconnu qu'il fallait laisser à la police encore plusieurs mois et ne savent pas à quoi ce changement ressemblera.

Lu sur HuffPost : https://www.huffpost.com/entry/minneapolis-shooting-1-dead_n_5eef4307c5b...