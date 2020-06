Le rassemblement organisé par Donald Trump à Tulsa n’a pas eu le succès annoncé

Trump s'était vanté plus tôt cette semaine que près d'un million de personnes avaient demandé des billets pour l'événement au Tulsa's Bank of Oklahoma Center. Mais l'arène de 19 000 places était loin d'être pleine et les plans pour lui de traiter une zone extérieure de "débordement" ont été abandonnés.

Il y avait eu des inquiétudes concernant la tenue du rassemblement pendant la pandémie. Le coronavirus a été un problème que Trump a abordé dans son discours de près de deux heures à des partisans enthousiastes à Oklahoma, le cœur battant du Parti républicain. Trump a déclaré avoir dit aux responsables de ralentir les tests de Covid-19 parce que de nombreux cas étaient détectés, dans des remarques décrites plus tard comme une blague.

La ville de Tulsa, en Oklahoma, a été préparée samedi pour le premier rassemblement de campagne de Donald Trump depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis, faisant plus de 118 000 morts , plongeant l'économie en récession et conduisant à des critiques généralisées d'une réponse bâclée à une crise qui a vu réservoir d'approbation du président. Les participants au rassemblement ont dû signer une renonciation protégeant la campagne Trump de toute responsabilité en cas de maladie. Quelques heures avant le début de l'événement, les responsables ont déclaré que six membres du personnel impliqués dans l'organisation du rassemblement s'étaient révélés positifs.

Cependant, on ne sait pas pourquoi la fréquentation a été plus faible que prévu initialement. M. Trump a qualifié les personnes présentes dans le stade de "guerriers", tout en blâmant les médias et les manifestants d'avoir éloigné les supporters. Il y a eu des scènes instables à l'extérieur du site, mais aucun problème grave n'a été signalé.

L'événement de campagne de réélection de Trump était l'un des plus grands rassemblements en salle organisés aux États-Unis depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, et est arrivé à un moment où l'Oklahoma voit une augmentation des cas confirmés. Plus de 2,2 millions de cas de Covid-19 et 119 000 décès associés ont été signalés aux États-Unis, selon les données de l'Université Johns Hopkins.

Cette déception a plusieurs causes. Trump avait initialement prévu de tenir le rassemblement vendredi. Mais il a changé la date la semaine dernière après avoir appris qu'elle était tombée le 19 juin, connue sous le nom de Juneteenth, ce qui marque la fin de l'esclavage aux États-Unis. D’autre part, le choix de l'emplacement est également controversé. En 1921, Tulsa a été le théâtre d'un massacre au cours duquel des foules blanches ont attaqué des Noirs et des entreprises, tuant environ 300 personnes. De quoi faire hésiter certains partisans.

Lu sur BBC News : https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53121488