Convention citoyenne pour le climat : Emmanuel Macron a l’intention d’apporter "une première réponse" dès le 29 juin

La Convention citoyenne pour le climat sera-t-elle le moteur de la reconstruction pour le monde d’après, suite à la crise du Covid-19 ? Après neuf mois de travaux publics et déjà six sessions plénières au Conseil économique, social et environnemental (Cese), les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat s'apprêtent à faire adopter leurs conclusions par un vote interne ce week-end.

Après ce scrutin, ils remettront leurs propositions au gouvernement. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, va les recevoir le dimanche 21 juin.

Elle devra ensuite restituer le contenu à Emmanuel Macron et trouver un débouché politique.

Emmanuel Macron a fait savoir ce vendredi qu'il recevrait les 150 auteurs du rapport à l'Élysée, le 29 juin prochain, "afin d'apporter une première réponse à leurs propositions".

Ces mesures pourraient ensuite être soumises via un référendum. Une consultation populaire pourrait être privilégiée par Emmanuel Macron.