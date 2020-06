Une marche blanche sera organisée dimanche à Nantes en hommage à Steve Maia Caniço

Une marche blanche se déroulera dimanche à Nantes pour marquer le premier anniversaire de la disparition de Steve Maia Caniço lors d'une intervention policière controversée le soir de la Fête de la musique.

La préfecture de Loire-Atlantique a publié un communiqué sur cet événement :

"La marche blanche prévue à 15h et qui a fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme en préfecture est autorisée dans le respect des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19".

Un après la disparition de Steve Maia Caniço, une marche blanche sera donc organisée dimanche à Nantes pour lui rendre hommage.

Les proches de Steve Maia Caniço souhaitent rendre hommage à cet animateur périscolaire de 24 ans. Il avait disparu lors d'une soirée et d’un concert de musique électronique en bord de Loire dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, lors de la Fête de la musique. Son corps avait été retrouvé dans le fleuve plus d'un mois plus tard. Trois informations judiciaires sont instruites à Rennes pour faire toute la lumière sur cette fin de soirée au cours de laquelle des gaz lacrymogènes avaient été tirés et plusieurs autres personnes étaient tombées à l'eau.

L'édition 2020 de la Fête de la musique sera limitée à Nantes, selon les informations de la préfecture de Loire-Atlantique auprès de l’AFP.