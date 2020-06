Emmanuel Macron effectue une visite chez Sanofi pour soutenir la production de vaccins

Le président de la République effectuait un déplacement ce mardi sur l’un des plus gros sites mondiaux de production de vaccins sur le site de Sanofi Pasteur de Marcy-l'Etoile, près de Lyon. A cette occasion, le laboratoire français a annoncé investir 610 millions d'euros dans la recherche et la production de vaccins en France.

Emmanuel Macron a pris la parole et a fait le point sur l’état de la recherche sur les vaccins contre le Covid-19 et sur les questions de production et d’investissement.

Le chef de l’Etat a salué les efforts menés par Sanofi et s’est félicité de l’investissement massif de 610 millions d’euros, annoncé ce mardi par Sanofi, dans la recherche et la production de vaccins en France :

"Sanofi s'est pleinement engagé dans la bataille pour trouver un traitement et un vaccin contre le covid-19. Cet investissement est la preuve de cette indépendance que la France doit recouvrer. Indépendance technologique, industrielle et sanitaire."

Emmanuel Macron a indiqué qu’une enveloppe de "200 millions d'euros sera débloquée pour financer des infrastructures de recherche et de production".

Le président de la République a annoncé également que la production de paracétamol allait être relocalisée :

"Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation de la production de paracétamol".

Emmanuel Macron a également indiqué qu’un dispositif de coopération international pour soutenir la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 allait être instauré afin de s'assurer que ce vaccin "une fois trouvé, sera disponible au plus grand nombre".

Le chef de l’Etat a aussi rappelé l'importance de "la coopération européenne" dans la recherche du vaccin contre le covid-19. Samedi, quatre pays européens, dont la France, ont signé un accord de principe avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca afin de garantir la fourniture à l'ensemble de l'Union européenne de plusieurs centaines de millions de doses, en cas de découverte d'un vaccin.