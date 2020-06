D’après un nouveau sondage, les Américains sont plus préoccupés par les violences policières que par la violence en marge des manifestations

La mort de George Floyd lors de son interpellation par la police à Minneapolis a déclenché une vague de colère et de protestation contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis. Des scènes de violence et des pillages ont éclaté dans certaines villes, en marge des rassemblements. Selon un nouveau sondage, la plupart des Américains sont plus préoccupés par les violences policières que par les violences lors des manifestations, selon des informations de la rédaction de Vox.

D’après un sondage du Wall Street Journal et NBC News publié dimanche, une majorité d'Américains est plus préoccupée par les actions de la police de Minneapolis qui ont conduit à la mort de George Floyd, plutôt que par la violence lors de certaines manifestations. Ce sondage a été mené auprès de 1.000 personnes du 28 mai au 2 juin, quelques jours à peine après la mort de George Floyd le 25 mai à l’issue d’un contrôle par la police.

Selon ce sondage, seulement 27% des électeurs pensaient que la violence des manifestants était plus préoccupante que les actions de la police et la mort de George Floyd, un contraste avec les 59% qui trouvaient que les violences policières étaient beaucoup plus troublantes et dérangeantes.

Près de la moitié des personnes votant pour les Républicains (48%) ont déclaré qu'ils étaient plus préoccupés par les violences en marge des manifestations. Tandis que 81% des sympathisants démocrates ont trouvé que le meurtre de George Floyd par la police était un problème plus important.

Au regard des récents sondages et des études menées aux Etats-Unis et face à l’ampleur des manifestations, la cote de popularité des policiers aux Etats-Unis pourrait fortement être impactée face à la vague de colère et de protestations au cœur de la société américaine.

Une enquête menée auprès de plus de 6.000 personnes du "Democracy Fund + UCLA Nationscape" a révélé que la cote de popularité de la police avaient chuté de 10% en une semaine (de 66% à 56% d'opinion positive) quelques jours seulement après la mort de Floyd.

"C'est un moment unique dans l'histoire américaine", selon Robert Griffin, directeur de recherche pour le "Democracy Fund Voter Study Group" auprès du New York Daily News :

"Voir des changements comme celui-ci montre vraiment à quel point ces manifestations ont été monumentales".