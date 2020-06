"Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris", selon Marlène Schiappa

A trois semaines du second tour des élections municipales, l'ambiance ne semble pas à la fête dans les équipes de LREM à Paris. Selon des SMS dévoilés par Le Point, Marlène Schiappa estime que la candidate de son parti, Agnès Buzyn, n'a aucune chance de gagner la mairie.

"Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris", a écrit vendredi la ministre à des militants LREM. "Partant de là, je ne suis pas pour mentir aux gens et dire 'votez Buzyn' pour qu'elle soit maire de Paris, mais être très honnête sur les enjeux. On aura sans doute un seul élu. Éric (Azière, NDLR). Ou plutôt entre zéro et un seul."

L'élu cité, Eric Azière, est la tête de liste de l'UDI pour le XIVe arrondissement de Paris. Marlène Schiappa figure justement sur cette liste, arrivée en troisième position au premier tour.

La ministre estime qu'aller "tracter porte de Vanves, c'est vouloir vendre des AirPods à des sourds. Rendons-nous à l'évidence, ce quartier ne vote PAS pour nous. C'est contre-productif de faire campagne là-bas.

L'entourage de la secrétaire d'État a indiqué à l'AFP que ces propos sont "des bouts de SMS tronqués et sortis de leur contexte".