Les députés LREM furieux contre Gilles Le Gendre après la fuite de sa note sur le remaniement

A quelques semaines du second tour des élections municipales et alors que la piste d’un remaniement est évoqué en début d’été, Marianne a dévoilé que le patron des députés La République en Marche, Gilles Le Gendre, a envoyé une note à Emmanuel Macron dans laquelle il critiquerait la gestion d'Edouard Philippe et proposerait son propre casting dans la perspective d'un remaniement.

Une initiative qui a provoqué la colère des députés LREM. Dans leur discussion sur la messagerie Telegram, les messages dépités se succèdent, révèle Libération : "Soit c’est un fake soit c’est très grave", écrit une élue. Le journal note que les députés sont particulièrement agacés par la remarque de Gilles Le Gendre, qui pour le poste de Premier ministre ne voit "aucun candidat crédible" dans les rangs LREM de l’Assemblée nationale.

Gilles Le Gendre leur a répondu directement sur Télégram, précise Libération : "Cet article comporte de nombreuses contre-vérités et interprétations tendancieuses, dont chacun pourra comprendre les intentions politiques. Par ailleurs, comme cela a toujours été le cas, je ne commenterai pas le contenu de mes discussions avec le chef de l’Etat, inhérentes à mes responsabilités de président de groupe. Elles sont privées et, pour ce qui dépend de moi, le demeureront."

Face à ce déferlement de colère, une question fuse : qui a fait fuiter cette note ? Si c'est lui-même, c'est "suicidaire", note un parlementaire. Si c'est un tiers, c'est "une mise à mort"... Les députés envisagent donc son départ. "On est plusieurs à considérer que mardi (date de la prochaine réunion de groupe), il faudra une expression forte pour demander son départ, s’il est encore en fonction, avertit le député Bruno Questel. Il y avait déjà, depuis un moment, un sujet de crédibilité. Il l’a confirmé."