Gestion de la crise du Covid-19 : le gouvernement songe à la création d'une commission d'enquête indépendante

Alors que de nombreuses questions demeurent sur la stratégie du confinement, sur le choix du maintien du premier tour des élections municipales ou bien encore sur la gestion du stock de masques, une commission d’enquête indépendante pourrait prochainement voir le jour.

Le gouvernement pourrait annoncer prochainement "la création d'une commission qui portera un regard indépendant et collégial sur la gestion de la crise" du coronavirus, selon une source proche de l'exécutif citée par la rédaction du Figaro.

L'objectif de cette commission d’enquête serait de porter "un regard indépendant et transparent sur la gestion de crise par l'exécutif et d'avoir un retour d'expérience dans sa dimension sanitaire", selon la même source. Il ne s'agit "pas du tout d'une remise en cause du contrôle parlementaire" mais d'une initiative "complémentaire".

L'Assemblée nationale a officiellement installé mercredi sa commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie. La commission de l'Assemblée aura pour six mois des pouvoirs d'investigation élargis par rapport à la mission d'information qui avait débuté depuis début avril et qui est dirigée par le président de l'Assemblée Richard Ferrand. Le Sénat a aussi prévu sa propre commission d'enquête sur la crise du Covid-19 et qui devrait débuter ses travaux à la fin du mois.