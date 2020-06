© DR / DARNELLA FRAZIER / FACEBOOK / AFP © DR / DARNELLA FRAZIER / FACEBOOK / AFP © DR / DARNELLA FRAZIER / FACEBOOK / AFP

Justice Derek Chauvin, le policier impliqué dans la mort de George Floyd, est dorénavant poursuivi pour homicide volontaire Avec Atlantico Rédaction L'officier de police Derek Chauvin, impliqué dans la mort de George Floyd à Minneapolis, est désormais soupçonné de meurtre au second degré et non plus au troisième, après une décision du procureur général du Minnesota.

